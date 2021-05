LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone nach Quartalszahlen von 175 auf 165 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Telekomkonzern habe am Vortag mit einer kräftigen Kapitalerhöhung überrascht, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem er operativ und mit den Barmitteln die Kurve zu kriegen scheine. Er sehe gleichwohl Aufwärtspotenzial, auch wenn die Kursimpulse auf kurze Sicht fehlten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.