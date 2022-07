ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal 2022/23 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Pence belassen. Analyst Jakob Bluestone hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzung für den Telekomkonzern leicht an, senkte jedoch seine Erwartung für das operative Ergebnis wegen höherer Energiekosten. Die operative Geschäftsentwicklung von Vodafone sei gemischt. Er sehe aber nach wie vor Potenzial durch einen möglichen Deal im Sendemastengeschäft und eine mögliche Marktkonsolidierung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 03:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



