NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone nach längerer Beobachtungspause mit "Outperform" und einem Kursziel von 155 Pence in die Bewertung aufgenommen. Analyst Stan Noel sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Erststudie zur europäischen Telekombranche diverse Anlagemöglichkeiten, auch wenn der Sektor bei Anlegern aus guten Gründen nicht so hoch im Kurs stehe. Namentlich erwähnte er dabei die Aktien der Deutschen Telekom, Vodafone und dem US-Kabelkonzern Liberty Global./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 23:01 / UTC



