NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Pence belassen. Die Resultate des Telekomkonzerns seien schwach und dies treffe auch auf den Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr zu, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dividende hätten die Briten beibehalten. Die aktualisierte Strategie sei aber wenig inspirierend./ajx/tih;