NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone nach Quartalszahlen von 97 auf 95 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der enttäuschenden Resultate senke er seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des britischen Telekomkonzerns, schrieb Analyst Akhil Dattani am Mittwoch in einer im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Ein wichtiger nächster Schritt bleibe die Ernennung eines neuen Konzernchefs und die Vorstellung einer hoffentlich überarbeiteten Strategie./gl/zb;