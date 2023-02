NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Analyst Jerry Dellis verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach sich der Telekom-Konzern mit der Zukunft der südafrikanischen Tochter Vodacom beschäftige. Seinen Berechnungen zufolge würde auch ein Komplettausstieg die Bilanzrisiken von Vodafone nicht vollständig entfernen./tih/he;