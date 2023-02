NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Auf dem spanischen Markt habe der Telekomanbieter enttäuscht, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bislang gebe es noch keine bedeutenden Aussagen zur Strategie, die es vielleicht noch auf einer Analystenkonferenz geben könne./bek/tih;