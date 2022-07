NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vodafone nach Fusionsspekulationen bezüglich der heimischen Aktivitäten des britischen Telekomkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 122 Pence belassen. Die Presse berichte erneut über einen möglichen Zusammenschluss mit Three UK, was die Zahl der Mobilfunkanbieter in Großbritannien auf drei etwa gleich große Unternehmen reduzieren würde, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies würde aber wohl die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen, da eine solche Transaktion nicht für mehr Konkurrenz sorgen würde und damit auch nicht im Interesse der Verbraucher wäre./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 04:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 04:41 / ET





