HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 145 Pence gesenkt. Das Versäumnis des Telekomkonzerns, sich aktiv an der Marktkonsolidierung in Spanien zu beteiligen, sollte die Anleger an die entstehenden Risiken erinnern, wenn eine Kaufempfehlung auf Übernahmehoffnungen basiert, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrunddessen sowie angesichts der Tatsache, dass seine Ergebnisprognosen (EBITDAaL) für 2022/23 unter der Konsensschätzung liegen, sei eine Kaufempfehlung nicht mehr zu rechtfertigen./edh/tih



