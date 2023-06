FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone anlässlich der geplanten Fusion der britischen Geschäfte von Vodafone und Three UK auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Pence belassen. Die im Falle des Zusammenschlusses avisierten Synergien beim Kapitalwert lägen deutlich über seiner Prognose, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx;