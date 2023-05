ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach einer angekündigten Rahmenvereinbarung der Deutschen Telekom mit dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW zur Erleichterung des Glasfaserausbaus auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Pence belassen. In naher Zukunft sehe er noch keine gravierenden Änderungen der Wettbewerbsdynamik in Deutschland, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich jedoch damit auf Risiken in einem Marktsegment fokussieren, das für Vodafone bisher dank stabiler Einnahmen aus Kabelfernsehen und eines recht hohen Anteils am Breitbandmarkt ein Bereich relativer Stärke gewesen sei. Vor dem Hintergrund der von allen Betreibern durchgesetzten Preiserhöhungen bleibe er aber bei seiner Ansicht, dass Deutschland ein Wachstumsmarkt sei./ck/ajx;