FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone anlässlich einer Beteiligung von knapp 5 Prozent des US-Medienkonzerns Liberty Global am britischen Telekomkonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Pence belassen. Dies schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh;