FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen von 170 auf 165 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen der Telefongesellschaft dürften sich erhöhte Investitionen negativ auf den Free Cash Flow ausgewirkt haben, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Mit Blick nach vorne sollte sich die Aufmerksamkeit aber auf die weitere Umsatzentwicklung richten, die von abflauenden Corona-Belastungen profitiert haben sollte./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



