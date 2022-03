NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi von 14,10 auf 13,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Kursziel an die aktuelle Börsenbewertung der Beteiligungen des Musikkonzerns an. Grundsätzlich bleibt er positiv zum Unternehmen eingestellt und erhöhte seine Mittelfristprognosen deutlich. Unterstützt werde die Aktie unter anderem auch durch die Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 01:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 02:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.