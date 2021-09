NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vivendi anlässlich einer möglichen Übernahme von Lagardere auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Vivendi dürfte in erster Linie am internationalen Verlagsgeschäft von Lagardere interessiert sein, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergäbe Größenvorteile, Synergien und Kosteneinsparungen für die Verlagsgruppe Editis von Vivendi. Zur Finanzierung des Zukaufs könnte Vivendi seine Reise-Einzelhandelsaktivitäten abstoßen. Dass die Akquisition Vivendi an größeren Aktienrückkäufen hindern könnte, glaubt Kerven nicht./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 00:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2021 / 01:11 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.