ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vivendi kurz vor dem Börsengang der Universal Music Group von 33,60 auf 37,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Matthew Walker passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Bewertung für die Musiksparte nach oben an. Er verwies dabei auf deren Kapitalmarkttag und dort genannte Mittelfristziele. Nach der Abspaltung rücke der Rest des Medienkonzerns wieder stärker in den Fokus. Er sieht die Gefahr, dass Anleger Anteile verkaufen, die die Titel vor allem wegen Universal im Depot hatten./tih/men



