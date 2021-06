NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Vivendi vor Eckdaten am 28. Juli von 30,50 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern dürfte von Lockdown-beeinflussten leicht zu übertreffenden Vergleichsdaten aus dem Vorjahreszeitraum profitieren, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Streamingwachstum der Musiksparte UMG dürfte im Jahresvergleich stark zugelegt haben und auch die Marge dürfte sehr kräftig gestiegen sein./ck/men



