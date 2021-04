Vivendi Conviction Buy List

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vivendi von 32,10 auf 36,20 Euro angehoben und die Papiere des französischen Medienkonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den weltweiten Musikmarkt aufgrund hoher Wachstumserwartungen für das Onlinestreaming an. Entsprechend sieht sie auch den Marktwert der vor der Abspaltung stehenden Musiktochter der Franzosen, der Universal Music Group (UMG), nach bisher 30 Milliarden Euro nun bei 44 Milliarden Euro./ag/edh



