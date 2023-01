NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vitesco von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell für den Autozulieferer an dessen jüngste Preiserhöhungen sowie die relativ hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung an. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts auf das Jahr 2024, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;