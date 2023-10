HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vitesco anlässlich des Schaeffler-Übernahmeangebots von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 94 auf 91 Euro gesenkt. Nach dem Kurssprung in Reaktion auf die Kaufofferte berge die Aktie des Autozulieferers Vitesco praktisch kein Aufwärtspotenzial mehr, begründete Analyst Marc-Rene Tonn sein neues Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Gegenangebot der Konkurrenz halte er für unwahrscheinlich./edh/la;