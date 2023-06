NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco vor dem Bericht zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Bei den weitgehend abgeschlossenen Preisverhandlungen habe der Getriebehersteller gestiegene Materialkosten kompensieren können, nicht aber die gestiegenen Arbeits- und Energiekosten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/nas;