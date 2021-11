FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vitesco nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die ersten Quartalsergebnisse nach dem Spin-Off von Continental hätten die Markterwartungen getroffen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Antriebszulieferer habe sich aus taktischen Gründen vorsichtige Ziele gesetzt, um nicht direkt nach dem Listing zu enttäuschen. Die mittel- und langfristigen Vorhaben beim Wachstum für Elektroauto-Komponenten seien aussichtsreich./men/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.