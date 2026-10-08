Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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08.10.2026 09:58:42
Vincorion Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vincorion nach einer Anhebung der Jahresziele durch das Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Mitte der Zielspannen implizierten einen Jahresumsatz sowie ein operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) 5 Prozent respektive 13 Prozent über der jeweiligen Markterwartung, schrieb Mira Wiegratz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Buy
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.13 €
|
Abst. Kursziel*:
51.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vincorion
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE reports 41% higher revenue for the first 9 months of 2026 compared to the same period last year; Full-Year Guidance raised (EQS Group)
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht (EQS Group)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
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06.10.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
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28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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28.09.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
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25.09.26
|EQS-PVR: VINCORION SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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