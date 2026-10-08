Vincorion 18.20 EUR -1.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vincorion nach einer Anhebung der Jahresziele durch das Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Mitte der Zielspannen implizierten einen Jahresumsatz sowie ein operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) 5 Prozent respektive 13 Prozent über der jeweiligen Markterwartung, schrieb Mira Wiegratz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.