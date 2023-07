NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Infrastruktur- und Baukonzern dürfte mit insgesamt starken Kennziffern aufwarten, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie aktualisierte ihr Bewertungsmodell und erhöhte die Ergebnisprognosen (Ebit) für 2023 sowie 2024./edh/ag;