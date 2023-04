NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Quartalszahlen von 124 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Bau-, Energie- und Dienstleistungskonzern habe ein überraschend starkes Umsatzwachstum erzielt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebit) an./gl/bek;