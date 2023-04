NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern dürfte seinen Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent erhöht haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Robustheit des Infrastrukturgeschäfts bleibt sie zuversichtlich für die Aktien./la/edh;