NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 117 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Sie trage mit angehobenen Ergebnisschätzungen den starken Quartalszahlen des Bau- und Dienstleistungskonzerns Rechnung, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Franzosen zuversichtlich zu den künftigen Geschäftstrends geäußert. Die Aktie bleibt Ralls bevorzugter Branchentitel./gl/mis;