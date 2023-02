NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einem Analystentreffen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Insgesamt habe das Management des Infrastrukturkonzerns die im Zuge der Jahreszahlen dargelegten Punkte bekräftigt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he;