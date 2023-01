NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 116 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Infrastrukturkonzern sollte für das Schlussquartal 2022 eine anhaltend starke Entwicklung in den wichtigsten Sparten berichten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr rechnet sie mit einem 25-prozentigen Umsatz- sowie einem 21-prozentigen operativen Ergebniswachstum (Ebit). Die Aktie bleibt Ralls Branchenfavorit./gl/ag;