LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum Flugverkehr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Nabil Ahmed beurteilt die bescheidene, aber schrittweise Verbesserung des Verkehrsaufkommens an den Flughäfen positiv mit Blick auf den Infrastruktur- und Baukonzern. Die Konsensschätzungen spiegeln ihm zufolge diese Zuwächse an den Flughäfen von Vinci nur unzureichend wider, schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis;