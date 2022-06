NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Zudem setzte Analystin Elodie Rall die Aktie, die auf ihrer "Analyst Focus List" steht, in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "positive Catalyst Watch". Vor allem mit der Investorenveranstaltung, den Halbjahresergebnissen und US-Infrastrukturprojekten stünden gleich mehrere Kurstreiber bevor. Dabei sei die jüngste Kursschwäche eine attraktive Kaufgelegenheit für die Aktien des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 00:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.