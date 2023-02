NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vinci von 110 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Stephanie D'Ath passte ihr Bewertungsmodell für den Bau- und Infrastrukturkonzern an dessen unerwartet gute Jahreszahlen an. Sie habe ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024 erhöht, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie ist ihr "Top Pick" im Sektor./edh/mf;