NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen sei im Juni, verglichen mit dem Vor-Corona-Zeitraum Juni 2019, weitgehend stabil geblieben, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine starke Leistung des Mautstraßenbetreibers und Baukonzerns nach dem deutlichen Anstieg im Mai./ck/he;