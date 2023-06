NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Mai-Verkehrsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Verkehrsvolumen der vom französischen Bau- und Infrastrukturkonzern betriebenen Mautstraßen und Flughäfen habe sich inzwischen auf 94 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erholt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/men;