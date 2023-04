NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Konzessions- und Baukonzern sei gut in das neue Jahr gestartet und habe seine sowie auch die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/zb;