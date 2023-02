ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die Entwicklung des Verkehrs auf den französischen Autobahnen bedeute einen guten Jahresstart für den Infrastrukturkonzern, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci nach der Vorlage der Jahreszahlen für 2022 am vergangenen Freitag nun auch die Prognose für den freien Barmittelfluss im laufenden Jahr präzisiert. Der Experte sieht darin aber keine großen Überraschungen./ck/tav;