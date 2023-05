NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 156 dänischen Kronen belassen. Analyst Akash Gupta überprüfte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach der vom Windturbinenhersteller veröffentlichten Konsensschätzung. Die Zwischenberichte der Dänen seien allerdings von untergeordneter Aussagekraft, weshalb eher Unternehmensaussagen zum Ausblick etwas an den Konsensschätzungen ändern dürften. Mit Blick auf das Auftaktquartal sei er abwartend und für die weitere Geschäftsentwicklung vorsichtig./gl/tih;