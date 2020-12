NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 680 dänische Kronen belassen. Die Dänen seien Marktführer bei Windkraftanlagen an Land, wo die Nachfrage bereits 2019 einen Höhepunkt erreicht habe, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Investitionsgüterunternehmen. 2021 rechnet er in diesem Bereich mit einem prozentual zweistelligen Auftragsrückgang. Zudem sieht er Risiken für die Margenschätzungen des Marktes. Vestas müsse bei Windkraftanlagen in Küstengewässern massiv investieren, um zur enteilten Konkurrenz aufzuschließen./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.