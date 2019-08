NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach der Ankündigung des Verkaufs der Beteiligung an drei rumänischen Windfarmen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 485 dänische Kronen belassen. Der Schritt führe bei dem Hersteller von Windkraftanlagen zu einem positiven Einmaleffekt von rund 100 Millionen Euro, was im Unternehmensausblick enthalten sei, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bedeute aber auch, dass die um den Effekt bereinigte Gewinnmarge 2019 vermutlich niederiger sein werde, als am Markt gemeinhin erwartet. Der Analyst sieht seine Bedenken hinsichtlich der Gewinnmargen bestätigt./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 12:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 12:45 / BST



