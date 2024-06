NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Profitabilität des dänischen Windturbinenherstellers dürfte sich gegenüber der jüngsten Vergangenheit verbessern, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih;