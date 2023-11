NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas von 250 auf 260 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie für einen Wendepunkt, an dem sie den Hersteller von Windkraftanlagen 2024 erwartet. Qualitätsprobleme seien unter Kontrolle, im Onshore-Bereich (Windkraft an Land) gewinne die Auftragslage in den USA an Schwung und Offshore (auf See) sei Vestas nicht groß unterwegs./tih/ajx;