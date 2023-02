NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas nach endgültigen Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 dänischen Kronen belassen. Diese entsprächen den Ende Januar veröffentlichten Eckdaten, und auch den Ausblick und die langfristigen Ziele habe der Windkraftanlagenhersteller damals schon bestätigt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;