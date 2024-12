NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas anlässlich des angekündigten Rücktritts des Finanzvorstands auf "Neutral" mit einem Kursziel von 143 dänischen Kronen belassen. Analyst Akash Gupta zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie überrascht vom Ausmaß des Kursrückgangs (-11 Prozent) in Reaktion auf die Ankündigung./edh/mis;