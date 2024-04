NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 172 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinen-Hersterller dürfte einen langsamen Jahresstart hingelegt haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte aber nicht überbewertet werden, da das erste Jahresviertel generell das saisonal schwächste sei./edh/bek;