NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vestas von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 136 auf 190 dänische Kronen angehoben. Analyst Akash Gupta begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass sich die Aktie des dänischen Windkraftanlagenherstellers im Vergleich zur europäischen Industriegüterbranche im bisherigen Jahresverlauf deutlich schlechter entwickelt hat. Zudem berücksichtige das neue Kursziel den Zeitraum bis Dezember 2022 statt Dezember 2021, schrieb er. Fundamental gesehen, habe sich sein Blick auf die Aktie dennoch nicht verändert, auch wenn er für die zweite Jahreshälfte 2021 ein paar Kurstreiber erwarte./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 12:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 16:35 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.