FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 130 auf 128 dänische Kronen gesenkt. In den deutlich gefallenen Bewertungen seien die vorhandenen Risiken wie Auswirkungen der US-Politik und Kosten im Service u?ber Gebu?hr enthalten, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen positiver Aspekte wie das Auslaufen unrentabler Projekte würden hingegen weitgehend ignoriert./bek/he;