FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Vestas von 210 auf 245 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine "Auftragsflut im Schlussquartal" 2023. Vor allem die US-Aufträge hätten positiv überrascht und zudem hätten sich einige Probleme entspannt, schrieb der Experte. "Steigende Auftragseingänge, Preiserhöhungen und eine geringere Belastung durch defizitäre Altaufträge sollten den Marktführer im Onshore-Windbereich nachhaltig in die Gewinnzone zurückführen." Der Servicebereich sei "ohnehin hochprofitabel"./ck/ajx;