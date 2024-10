FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 175 auf 165 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bereich Service und das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See belasteten die Margen, schrieb Analyst John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Turbinenherstellers./ag/edh;