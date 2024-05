NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 dänischen Kronen belassen. Der Windanlagenbauer sei schwach ins Jahr gestartet und brauche angesichts des bestätigten Jahresausblicks nun im weiteren Jahresverlauf eine deutliche Steigerung, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx;