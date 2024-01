NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 206 auf 226 dänische Kronen angehoben. Analyst Lucas Ferhani begründete sein neues Anlagevotum unter anderem mit der zuletzt weit überdurchschnittlichen Kursentwicklung, Risiken in der Lieferkette, politischen Unsicherheiten sowie einem Rekordauftragseingang im vierten Quartal, dem nun eine kurzfristige Normalisierung folgen dürfte. Mittelfristig sei der Windturbinenhersteller aber am besten positioniert, um vom erwarteten, massiven Aufwärtszyklus bei Windenergie zu profitieren, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/nas;